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Denizli Valisi Karahan: “Kentte korona virüs şüphelisi 2 hasta var, tedavileri sürüyor” “Umre ziyaretinden dönen 192 vatandaşın tamamı sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirildi”

İHA

Denizli Valisi Karahan: “Kentte korona virüs şüphelisi 2 hasta var, tedavileri sürüyor” “Umre ziyaretinden dönen 192 vatandaşın tamamı sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirildi”

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte 2 korona virüs şüphelisi hastanın olduğunu ve bunların tedavilerinin devam ettiğini belirtti.
Çin’de başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid19) salgınına karşı bugüne kadar Denizli’de uygulanan tedbirler ve ilave alınacak önlemler Vali Hasan Karahan başkanlığında Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında değerlendirildi. Valilikte iki aşamalı olarak gerçekleştirilen toplantının ilkine Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi ve daire müdürleri katılırken toplantının ikinci kısmında ise kentteki tüm kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin yetkilileri katıldı.
Toplantıda halkın korona virüs konusunda bilgilendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış o broşür, poster ve tüm görsellerin resmi kurumlarımızda, umuma açık alanlarda, belediye otobüslerimizde ve billboardlarda paylaşılması kararı alındı.

“Umre’den dönen 192 vatandaşımız kontrol altında”
Toplantıda Vali Karahan daha önce Umre ziyaretinden dönmüş olan 192 vatandaşın tamamının sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirilerek, bilgilendirmelerinin yapıldığını, 14 gün süre ile evlerinde kalmaları ve hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmemeleri hususunda uyarıldığını, sağlık ekipleri tarafından da 14 günlük takip süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Kentte şuana kadar 2 şüpheli vaka olduğunu ve bunların hastanede tetkik ve tedavilerinin sürdürüldüğünü belirten Vali Karahan, vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu mekanlardan uzak durmalarını ve kişisel hijyenlerini dikkat etmelerini söyledi.
Vali Karahan ayrıca vatandaşların hastalıktan etkilenmemesi ve yayılımının önlenmesi için tüm kurumlar arası işbirliği içinde azami dikkat gösterileceğini, vatandaşların özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve resmi kurumların uyarı ve tavsiyelerine uymalarını, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar etmemelerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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