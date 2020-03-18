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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun´dan koronavirüs açıklaması

DHA

(ÖZEL) Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun´dan koronavirüs açıklaması


"Dünyada bu işi tek devam ettiren lig biziz. Futbolcularımız biraz rahatsız. İster istemez psikolojik olarak etkilenmiş durumdalar"Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- SÜPER lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'in teknik direktörü Bülent Uygun, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların olumsuz etkilendiğini belirterek, "Dünyada bu işi tek devam ettiren lig biziz. Futbolcularımız biraz rahatsız. İster istemez psikolojik olarak etkilenmiş durumdalar" dedi.
Demir Grup Sivasspor maçına Haluk Ulusoy Tesisleri´nde hazırlanmayı sürdüren Denizlispor´da Bülent Uygun, antrenman öncesi Demirören Haber Ajansı´na özel açıklamalarda bulundu. Uygun, Demir Grup Sivasspor maçının kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Yıllar sonra Sivas'a ilk kez gideceğim. Bu benim için çok önemli. 78 yılım orada geçti. Kayyuma devredilmiş bir kulübü devralmıştık. Anadolu'da futbol ateşini yaktığımız yerdi. O zamanlar seyircimiz vardı, taraftarımız yoktu. Şimdi çok güzel taraftar topluluğu var. Keşke seyircili olsaydı da, Yiğidolar´la maça çıkabilseydik. Futbol adına bütün bireysel yeteneklerimizi sergileyip kazanmak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sivas'tan 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.
"FUTBOLCULARIMIZ BİRAZ RAHATSIZ"
Uygun, koronavirüs ile mücadele önlemler alındığını ve maçların oynanmaya devam edilmesi kararına saygı duyduklarını belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirten Uygun, "Devletimiz böyle bir karar almış. Bizlere düşen görev maçımızı çıkıp oynamaktır. Gönül ister ki bu kadar kaosun olduğu bir ortam yerine, daha sağlıklı ve seyircilerimizle birlikte oynayabilelim. Demek ki bizi yönetenlerin ülkede kaos ortamı yaratmamak adına en azından vatandaşların belli vakitlerini evde geçirmeleri için bizlerin de onlara oynadığımız oyunla bir katkı sağlamamızı düşünmüşler. Dünyada bu işi tek devam ettiren lig biziz. Futbolcularımız biraz rahatsız. İster istemez psikolojik olarak etkilenmiş durumdalar" ifadelerini kullandı. 
Temizlik ve hijyen konularında dikkatli olunması ve gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini kaydeden Uygun, "Birbirimize mikrobu taşımadan hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Futbolcular koronavirüs nedeniyle muzdarip durumda. Liglerin iptal olacağını düşünüyorlar ve bu virüsün ne kadar tehlikeli olacağını biliyorlar. Biz de onların kontrolünü en iyi şekilde yapıyoruz. Kendilerini sürekli test edip kontrol altında tutuyoruz. Dünyada yaşananları gördükçe, onlar da ister istemez psikolojik olarak etkileniyorlar. Etkilenmemeleri için gereken psikolojik destek ve bilgilendirmeyi kendilerine yapıyoruz" şeklinde konuştu.
"TAKIMIN YÜZDE 90´I OYNAMAK İSTEMİYOR"
Denizlisporlu Olcay Şahan ise, son 3 haftada 7 puan topladıklarını, bu hafta da Sivasspor'a karşı kazanıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Koronavirüs salgınının futbolcularda endişe ve korku yarattığını kaydeden Olcay Şahan, "Liglerin devam edilmesi kararını çok iyi karşılaşmadık. Takım arkadaşlarımızla bu sabah konuştuğumuzda yüzde 90'ı oynamak istemiyor. Çünkü herkes tedirgin ve evinde kalmak istiyor. Milli araya giriyoruz. Maç ertelense bu arayla birlikte 3 hafta olacaktı. O yüzden daha rahatladık. Başka takımlardaki futbolcularla da konuşuyorum. Kimse oynamaktan yana değil. Ancak TFF kararını açıkladı. Oynamamızı istiyor. Sonuçta yarın yolculuğa çıkacağız. Sivas'a gitmek için buradan İzmir'e gideceğiz havaalanına. Sonra Sivas'a uçacağız. Orada otelde kalacağız. Herkes tedirgin. Herkes evinde kalsın deniliyor. Futbolcular da evde kalmak istiyor. Ama bu bizim işimiz TFF bu kararı açıkladıysa yapacak bir şey yok. Her şartta oynayacağız. Korunmaya çalışıyoruz" dedi. 
"MUSLERA VE FALCAO DA LİGİN DURMASINI İSTİYOR"
Yukatel Denizlispor´un takım kaptanı Hugo Rodallega ise lige ara verilmesi gerektiğini belirterek, "Açıkçası bizim için çok kötü bir durum. Takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, tüm dünya korkuyor. Devam etmemizi istediler. Dün akşam, Muslera ve Falcao ile konuştum. Onlar da ligin durmasını istiyorlar. Biz de öyle istiyoruz. Sağlığımız çok önemli. Bu böyle devam ederse kötüye gitme ihtimali çok yüksek. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Bazı kararlar verilirken ona göre verilmesi gerekiyor. Bu durum bizi çok geriyor. Biz ne kadar çok önlem almaya çalışsak da temas halinde oluyoruz. Elimizi yıkasak da fayda yok çünkü sürekli temas halindeyiz. Birbirimizle temas etmemeye çalışıyoruz. Hepimiz korkuyoruz. Bunun da böyle bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.
Rodallega bu hafta şampiyonluk mücadelesi veren bir ekibe karşı oynayacaklarını, takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapıp Demir Grup Sivasspor´a karşı 3 puan almak istediklerini sözlerine ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
-Antrenmandan detay görüntüler
-Bülent Uygun ile röportaj
-Olcay Şahan ve Rodallega´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) 
2020-03-18 14:23:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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