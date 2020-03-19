Denizli'de 500 yıllık İncil'i satmaya çalışırken yakalandılar

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 500 yıllık olduğu belirtilen ceylan derisi üzerine yazılmış İncil'i satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesinde bugün öğle saatlerinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 500 yıllık olduğu değerlendirilen ve ceylan derisi üzerine elle yazılan İncil'i satmaya çalışan F.Ç. (35) ve M.S'yi (40) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-03-19 18:13:49



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