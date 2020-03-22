Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polise, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara koyduğu sokağa çıkma yasağına uymayanlarla ilgili ihbar yağdı. İhbarlar üzerine polis, sokak ve parklarda kimlik kontrolü yapıp, 65 yaş üzeri kişileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri 112 İhbar Hattı'ndan yardım isteyen bu gruptaki kişilerin, acil ihtiyaçlarını karşılayıp, marketten alışverişlerini yaptı.

Denizli'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirisün yayılmaması için aldığı tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri önlemler aldı. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte bu sabahtan itibaren polise yoğun şekilde ihbarlar yapıldı. Binlerce vatandaş sokakta, parkta gördüğü 65 yaş ve üzeri kişileri polise ihbar etti. Polis telsizinden sürekli olarak yasağı ihlal eden kişilerle ilgili ihbar anonsları yapıldı. İhbar üzerine parklara giden polis ekipleri gördükleri, 65 yaş ve üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde 65 yaş ve üstü olan kişiler, uyarılıp, evlerine gönderildi. Polis ve zabıta ekipleri parkların yanı sıra pazar yerlerinde de aynı şekilde kimlik kontrolü yapıp, uyarılarda bulundu.

POLİSLER MARKET İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Denizli'de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağıyla nedeniyle çok sayıda kişi 112, 155 ve 156 telefonlarını arayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. 93 yaşındaki Mehmet Nazmi Uygur ve eşi 86 yaşındaki Adile Uygur da 112'yi arayıp, market ihtiyaçları olduğunu söyledi. İhbarı üzerine sivil polis ekibi, çiftin evine gönderildi. Polis ekibi, maske takarak gittikleri evde Uygur çiftinin marketten alınacaklarının listesini yaptı. Ardından da marketten alışverişi yapıp, poşet içinde teslim etti. Polis ekibi, çifti, evden çıkmamaları için bir kez daha uyardı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-03-22 17:00:57



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