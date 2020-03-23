Uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar 'pes' dedirtti Yasağı delerek sokağa çıkan yaşlılar kendilerini bakın nasıl savundu 'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar 'pes' dedirtti Yasağı delerek sokağa çıkan yaşlılar kendilerini bakın nasıl savundu 'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

İHA

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma dünden bu yana uygulanmaya devam ederken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı çiğnemedeki ısrarları ise görenleri 'pes' dedirtti.

Uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar 'pes' dedirtti Yasağı delerek sokağa çıkan yaşlılar kendilerini bakın nasıl savundu 'Ev kredisi yatırmaya çıktım' dese de polisten kaçamadı

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma dünden bu yana uygulanmaya devam ederken, bazı yaşlı vatandaşların yasağı çiğnemedeki ısrarları ise görenleri ‘pes’ dedirtti.
Denizli’de güvenlik güçleri, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Polis yaptığı kimlik kontrolünde yaşı 65 yaş ve üstü olanları tespit ettikten sonra sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kimlik kontrolünde yakalanan 65 yaş üstü bir vatandaş kendisini ev kredisi yatırmak için bankaya gittiği şeklinde savundu. Yakalanan bir başka yabancı uyruklu vatandaşı ise polis telefonda görüştüğü bir çevirmen aracılığı ile uyardı. Yaşlı bir teyze ise kızının evine gittiğini söyleyerek polis memurlarına zor anlar yaşattı. Yapılan kontrollerde yaş sınırlamasının üzerinde olan kişiler uyarıldı ve kayıt altına alındı. Bazı yaşlı vatandaşlar ise evlerine kadar bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Evde Kal’ uyarılarını dikkate almadılar park ve bahçelere akın ettiler
YEREL HABERLER ‘Evde Kal’ uyarılarını dikkate almadılar park ve ...
Denizlispor perşembe başlıyor
YEREL HABERLER Denizlispor perşembe başlıyor
Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 ...
Bülent Uygun’dan videolu ‘Evde Kal’ mesajı
YEREL HABERLER Bülent Uygun’dan videolu ‘Evde Kal’ mesajı
Sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar Okey oynarken kendilerini ve taşları kolonya ile dezenfekte ettiler Evde kalmaktan sıkılınca çareyi sokakta okey oynamakta buldular
YEREL HABERLER Sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar Okey ...
(Görüntülü) 'Beyaz Cennet' koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Beyaz Cennet' koronavirüs önlemleri ...
'Beyaz Cennet' koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz
YEREL HABERLER 'Beyaz Cennet' koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şarampole devrilen otomobildeki şahıslar araçtan dışarı fırladı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 ...
(Görüntülü) Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 65 üzeri kişiler için ihbar yağdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan ...
Yaşlı vatandaşlara gıda kolilerini jandarma ekipleri ulaştırdı
YEREL HABERLER Yaşlı vatandaşlara gıda kolilerini jandarma ekipleri ...
Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi
YEREL HABERLER Denizli'de polis yasağa uymayanları evlerine gönderdi
Doktor çift kanunla ‘corona cover’i söyledi, sosyal medya sallandı Karı koca doktor düet yaparak seslendirdikleri şarkı ile binlerce vatandaşı bilinçlendirdi
YEREL HABERLER Doktor çift kanunla ‘corona cover’i söyledi, sosyal ...
Pamukkale Belediyesi risk grubundaki vatandaşlar için pazara çıktı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi risk grubundaki vatandaşlar için ...
Yangında depo kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında depo kullanılamaz hale geldi
Yaşlılar polisin kimlik kontrolü yaptığını görünce çareyi kaçmakta buldu
YEREL HABERLER Yaşlılar polisin kimlik kontrolü yaptığını görünce ...
Kandilde üç bakkaldaki yaklaşık 7 bin TL’lik veresiye borcunu ödedi
YEREL HABERLER Kandilde üç bakkaldaki yaklaşık 7 bin TL’lik veresiye ...
Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi
YEREL HABERLER Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi
(Görüntülü) Doktor çiftten koronavirüse karşı şarkılı evden çıkmayın uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doktor çiftten koronavirüse karşı şarkılı ...
Doktor çiftten koronavirüse karşı şarkılı evden çıkmayın uyarısı
YEREL HABERLER Doktor çiftten koronavirüse karşı şarkılı evden ...
Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi İşlem yapılacak otomobiller önce dezenfekte ediliyor, sonra içeriye alınıyor
YEREL HABERLER Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi İşlem yapılacak ...
Denizlispor 26 haftada 3 teknik adam değiştirdi
YEREL HABERLER Denizlispor 26 haftada 3 teknik adam değiştirdi
Çivril’de bir tilki ve 4 köpek telef edildi
YEREL HABERLER Çivril’de bir tilki ve 4 köpek telef edildi
Berber ve kuaförlerde Korona virüs yoğunluğu Kapatılma kararı üzerine vatandaşlar berber ve kuaförlere akın etti
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerde Korona virüs ...
Başkan Zolan: “Gelecek yıl Down Sendromlular gününü daha coşkulu kutlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Zolan: “Gelecek yıl Down Sendromlular gününü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X