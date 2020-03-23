Denizli'de camilerden yapılan anonslara rağmen sokaklar doldu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durdurmadı.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'evde kal' çağrısına çok sayıda vatandaş uymadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Denizli'nin en yoğun olan Bayramyeri meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti. Bayramyeri meydanındaki seyyar satıcılar da, polis ve zabıta ekipleri tarafından gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-03-23 15:07:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.