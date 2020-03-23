Denizli’de korona virüs fırsatçılarına operasyon

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Denizli'de, korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli yakalanırken, dezenfektan yapımında 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri dünya genelinde etkili olan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınını fırsata çevirmek isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Virüsün etkili olduğu günlerden itibaren vatandaşların antiseptik ürünlere yoğunluk göstermesi üzerine merdiven altı sahte dezenfektan üretilen adreslere yapılan operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonların yapıldığı adreslerde karton koliler içerisinde 1 litrelik şişelere doldurulmuş şekilde 264 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

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