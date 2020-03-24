Denizli´de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLi'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 16 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 443 gram metamfetamin, 277 gram eroin, 233 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-03-23 22:08:43



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