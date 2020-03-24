Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar

DHA

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar


Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Gökhan Ç. ve arkadaşı Soner G.'nin alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrika yetkilileri ile aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki arkadaşın av tüfeği bir anda ateş aldı. Yaralananın olmadığı kavganın ardından kaçan 2 arkadaş, özür dilemek için olay yerine dönünce gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Merkezefendi ilçesinin Bozburun Mahallesi, 7068 Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Ç. ve arkadaşı Soner G., malzeme tedariği yaptıkları makine üretimi yapılan fabrikaya geldi. İki arkadaşla alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrika yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. ve Soner G. otomobillerinden av tüfeğini alıp, geri döndü. Çıkan arbedede av tüfeği bir anda ateş aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Silah sesine koşan fabrika çalışanları, ikilin elindeki av tüfeğini aldı. Bu sırada Gökhan Ç. ve Soner G., panikle geldikleri otomobile binip, uzaklaştı. 
BARIŞMAK İÇİN GERİ DÖNDÜLER
İhbar üzerine polis ekipleri, olay yerinde gelip, Gökhan Ç. ve Soner G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı fabrikaya Olay Yeri İnceleme ekipleri, sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptığından habersiz olan Gökhan Ç. ve Soner G. özür dilemek ve barışmak için fabrikaya dönünce, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN
2020-03-24 19:37:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
Ticari taksiye tüfekle ateş açtılar
YEREL HABERLER Ticari taksiye tüfekle ateş açtılar
(Görüntülü) Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Özür dilemeye gelince gözaltına alındılar
Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı Pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs kaçtı Alacak verecek davası kanlı bitti
YEREL HABERLER Sanayi sitesinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ...
Kötü koku şikayeti yapılan evden 15 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku şikayeti yapılan evden 15 kamyon çöp çıktı
Silahla fabrika basıp kaçtılar, sonra geri gelip polise teslim oldular Polis fabrika basan şahısları telefonla geri çağırdı, ardından gözaltına aldı Denizli’de silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı Silahlı kavgada tüfek patladı, ölen ya da yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Silahla fabrika basıp kaçtılar, sonra geri gelip ...
Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı Kitap Kafe üyesi olan 300'e yakın yaşlı üyesinin evlerine kitap servisi yapacak
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların ...
Denizli’de eczacılar da belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER Denizli’de eczacılar da belediye otobüslerinden ...
Buldan'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Buldan'da bir evden 15 kamyon çöp çıktı
TSK’dan öğrencilere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER TSK’dan öğrencilere teşekkür belgesi
Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası 
YEREL HABERLER Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı ...
Denizli'deki kuyumcular korona tedbirleri kapsamında kepenk kapatacak Kapanma kararında altının karaborsa olma ihtimalinin de etkisi oldu Kentte 170 kuyumcu 30 Mart'a kadar kapalı olacak
YEREL HABERLER Denizli'deki kuyumcular korona tedbirleri kapsamında ...
Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ve firmalar memnun Otobüslerde bilet satışları 1 koltuk mesafeli satılmaya başlandı Yolcu otobüsleri yüzde 50 doluluk oranı ile hareket etmeye başladı
YEREL HABERLER Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ...
Korona şüphelisi kadın karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Korona şüphelisi kadın karantinaya alınacağını ...
Denizlispor Başkanı Çetin: Takımda herhangi bir sağlık sorunu yok
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Çetin: Takımda herhangi bir ...
(Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa Türkiye Gazetesi dağıtıcıları 65 yaş ve üstü okurlarının ihtiyaçlarını karşılamaya başladı Dağıtıcılar önce gazeteleri bırakıyor, ardından yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden ...
Türkiye'nin en büyük cam horoz heykelini montaj ile kümesine gönderdiler Denizli Büyükşehir Belediyesinden sıra dışı #Evdekal çağrısı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük cam horoz heykelini montaj ile ...
(Görüntülü) Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, ?evde kal? mesajı verdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, ?evde ...
Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, `evde kal´ mesajı verdiler
YEREL HABERLER Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, `evde kal´ mesajı ...
Denizli'de sahte etil alkol operasyonu
YEREL HABERLER Denizli'de sahte etil alkol operasyonu
Denizli´de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli´de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Denizli'de polis tütün kaçakçılarına göz açtırmadı
YEREL HABERLER Denizli'de polis tütün kaçakçılarına göz açtırmadı
Sahte kimlik ve pasaport yapan 2 şahıs polis tarafından yakalandı Operasyonda 10 adet sahte pasaport, 7 adet sahte kimlik ele geçirildi
YEREL HABERLER Sahte kimlik ve pasaport yapan 2 şahıs polis ...
Denizli’de korona virüs fırsatçılarına operasyon
YEREL HABERLER Denizli’de korona virüs fırsatçılarına operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X