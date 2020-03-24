Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücüler araçların içerisinden güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Acıpayam ilçesi Dedebağ Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan Himmet B. idaresindeki 20 KR 871 plakalı otomobil ile Burhan M. yönetimindeki 06 BCN 405 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Himmet B. idaresindeki otomobil refüje çıkarken, diğer araç ise boş araziye savruldu. Vatandaşlar ve diğer sürücüler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan sürücüleri güçlükle çıkardı. Yaralı sürücüler ardından Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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