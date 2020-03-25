Denizlispor´da Kolombiya rüzgarı 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´da Kolombiyalı futbolcular, skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. Süper Lig´de 26 gol atan yeşil-siyahlı ekip, bunların 10´unu Rodallega ve Estupinan´ın ayağından buldu. Ege temsilcisinden sezonun en golcü ismi Rodallega oldu. Kolombiyalı forvet, çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı. Rodallega´nın vatandaşı Oscar Estupinan da 4 golle ikinci sırada yer aldı. Denizlispor, ligde attığı 26 golün 10´unu Kolombiyalı futbolcularının ayağından bulmuş oldu.

Denizlispor, bu sezon gol yollarında savunmasından da önemli katkı aldı. Defansın göbeğinde oynayan Mustafa Yumlu 3 golün altına imza attı. Deneyimli oyuncu performansıyla dikkat çekerken taraftarların da sevgisini kazandı. Savunmanın sağında görev yapan Zeki Yavru da 3 asist yaparak skora katkı sağlayan isimlerin başında geldi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2020-03-25 12:03:32



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