Rektör Bağ’dan BİYOM arazisinde yapılan alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklama: “İş makineleri BİYOM arazilerinde tahribat için değil alt yapı çalışmaları için girdi” "Bitkilerin sökümü tekrar dikilecek şekilde yapıldı"

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) tarafından, yerli tohum ve bitki üretim projelerinin yürütüldüğü üretim tarlalarına iş makinelerinin tahribat için değil alt yapı çalışmaları için girdiğini kaydetti.

Rektör Bağ, BİYOM arazinin üretim yapılmayan bölümünde, atık su tahliye borusu geçirmek için hat kanalı açma çalışmaları kapsamında iş makinelerinin tarlalara girdiğini kaydetti. Rektör Bağ, atık su tahliyesinin ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan projeler için önemli olduğunu dile getirdi. Rektör Bağ, “Bazı basın yayın organlarında konu ilgili yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Arazinin boş, ekilmemiş, yerinden botanik bahçesinin ve planladığımız başka projelerimizin pis su tahliye borusunu geçirmek için 80100 santimetre derinliğinde kanal açtık ve boruyu yerleştirip geri kapatacağız. Daha sonra o alan üzerine hocalarımız istedikleri her şeyi ekip, dikebilir. Görüntülerden yer alan bitkileri kepçe söktü. İstenildiği zaman tekrar saksılara dikilebilir şekilde söküm yapıldı.

Bu çalışmada kesinlikle bahsedilen tohum projesini aksatacak bir durum olmamıştır. Arazinin bu kısmında yapılacak çalışmayı hocamıza bizzat ben izah ettim. Hocamız arazilerine girmemize izin vermeyeceklerini direneceklerini söyledi. Günlerdir de çalışma yapılmasını engellediler. Çalışmalar sırasında hocalara zor kullanılması gibi bir şey kesinlikle olmamıştır” dedi.



“Toplum sağlığı açısından uygun değildi”

Bölgede yapılan tesislere atık suların tahliyesi için alt yapı çalışmasının yapılmadığını dile getiren Rektör Bağ, “BİYOM binası ve sera binası kısmı ile uygulama arazisi arasında bir kanal vardır. Bu çalışma uygulama arazisi kısmında yapılmıştır. Merkez binası ve sera kısmında hiç bir çalışma yapılmamıştır. Merkez binası ve seranın atık suları yani tuvalet, lavabo, duş gibi atık sular için kanalizasyon bağlantısı yapılmamış, öylece dışarıya yani araziye akmaktadır. Bu da toplum sağlığı açısından uygun değildir. BİYOM Merkez binası ve seranın atık suları da hocalarımızın yapılmasına karşı direnç gösterdikleri hatta bağlanacaktır” diye konuştu.



“Yeni projelerimizi hayata geçireceğiz”

Rektör Bağ, BİYOM ile ilgili üniversite yönetimi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi:

“Yerleşkemiz dar bir alanda ve yeni projeler için yere ihtiyacı var. Üniversitemizin dağın yamacında olan ve yıllardır atıl kalan bir alanı var. Bu alanda yeni projelerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu projelerimiz şunlar botanik bahçesi ve bu projeye geçtiğimiz kasım ayında başladık. Nisan ayında ilk etabı tamamlanacak. İkinci etabı bu yıl ekim ayında tamamlanacak.

Kreş projesi proje ve ödeneği hazır ihale sürecinde. Bu projelerin yanında ayrıca ‘Bilim Müzesi, Yapay Zeka Uygulamaları Mükemmeliyet Merkezi, Çocuk Üniversitesi ve Kütüphanesi, Teknofest’ yarışmalar için Öğrenci Projeleri Geliştirme ve Destek Merkezi projelerimiz için de gerekli hazırlık ve altyapı çalışmaları başlatılmıştır. Bu projeler gündem olan araziyi çevreleyen bölümdedir. Söz konusu atık su hattı tüm bu projeler için bir alt yapı çalışmasıdır.”

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