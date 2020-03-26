Başkan Çetin'den korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama "Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek"

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak, “Evde kal çağrısına biz de kulüp olarak mümkün olduğu kadar riayet etmek istiyoruz. Bu sebeple tesislerimizde işler aksamayacak şekilde asgari personel görev alacak ve oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek” dedi.

Başkan Çetin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kulüp olarak ‘önce sağlık’ hedeflerinde bulunduklarını ve virüsle mücadele kapsamında uygulamaya geçilen kararların devlet yetkililerin aldıkları kararlar doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. Spordan önce insan sağlığının önemli olduğunu ifade eden Başkan Çetin, “Çok kritik günlerden geçmekteyiz. Denizlispor olarak spordan önce insan sağlığı bizim için daha önemli. Evde kal çağrısına biz de kulüp olarak mümkün olduğu kadar riayet etmek istiyoruz. Bu sebeple tesislerimizde gerekli önlemleri aldık. Bu dönemde tesislerde işler aksamayacak şekilde asgari personel görev alacak. Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu zorlu günleri hep birlikte, karar vericilerin çağrılarına uyarak atlatacağımıza inancımız tam. Lütfen evde kalmaya devam edelim” dedi.

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