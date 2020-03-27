Denizlispor'da koronavirüs kararları



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim koronavirüs salgınına yönelik sıkı önlemler aldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında işi şansa bırakmak istemeyen kurmaylar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde asgari düzeyde personelin görevlendirilmesine karar verdi. Antrenmanlarını erteleyen Ege ekibi, geri kalan personeli ise izne gönderdi. Tesislere giriş ve çıkışları da yasaklayan yönetim; futbolcularla teknik ekibi evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Başkan Ali Çetin, koronavirüs ile mücadelede devlet yetkililerinin aldığı kararlara tüm kesimlerin harfiyen uymak zorunda olduğunu belirtti. Çetin yaptığı açıklamada, "Çok kritik günlerden geçmekteyiz. Kulüp olarak spordan önce insan sağlığı bizim için daha önemli. 'Evde kal' çağrısına kulüp olarak riayet etmek istiyoruz. Tesislerimizde gerekli önlemleri aldık. Bu dönemde tesislerde işler aksamayacak şekilde asgari personel görev alacak. Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu zorlu günleri hep birlikte çağrılara uyarak atlatacağımıza inancımız tam. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-03-27 10:52:12



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