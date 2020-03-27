Semt pazarlarında patates ve soğanda anormal fiyat artışı Geçtiğimiz haftalarda kilosu 2 TL'den satılan patates ve soğan 5 TL'den satılmaya başlandı Talep artınca patates ve soğanda fiyatlar tavan yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Semt pazarlarında patates ve soğanda anormal fiyat artışı Geçtiğimiz haftalarda kilosu 2 TL'den satılan patates ve soğan 5 TL'den satılmaya başlandı Talep artınca patates ve soğanda fiyatlar tavan yaptı

İHA

Denizli semt pazarlarında patates ve soğanın stoklarının tükenmesiyle fiyatlar yükseldi. Geçen hafta patates ve soğan tezgahlarda 2 TL'den alıcı bulurken bu hafta patatesin kilogram fiyatı 5 TL'den satılmaya başlandı.

Semt pazarlarında patates ve soğanda anormal fiyat artışı Geçtiğimiz haftalarda kilosu 2 TL'den satılan patates ve soğan 5 TL'den satılmaya başlandı Talep artınca patates ve soğanda fiyatlar tavan yaptı

Denizli semt pazarlarında patates ve soğanın stoklarının tükenmesiyle fiyatlar yükseldi. Geçen hafta patates ve soğan tezgahlarda 2 TL’den alıcı bulurken bu hafta patatesin kilogram fiyatı 5 TL’den satılmaya başlandı.
Kentte semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan yükselişte başı bir anda zamlanan patates ve soğan çekti. Geçtiğimiz haftalarda semt pazarları ve manav tezgahlarında yer yer 1 TL 50 kuruştan satılan patates ve soğanın bu hafta 5 liradan satışa çıkarılması vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Portakal ve mandalina gibi kış mevsimi meyveleri, çağla ve erik gibi yaz sezonu ürünlerinin fiyatlarında ki yükselişi normal karşılayan vatandaşlar, patates ve soğanın bir anda fiyatının yükselmesine anlam veremedi.
Fiyatların yükselmesinde talebin karşılamadığından kaynaklandığını söyleyen pazarcı esnafı Rıza Erbeyli, “Patates, soğan hariç diğer ürünler düşmekte. Patates ve soğan korona virüs nedeniyle tüketim fazla üretim olamadığı içinde depodan geldiğinden dolayı fiyatları yükselmekte” dedi.

“Özellikle sarımsakta da büyük bir artış var”
Bir başka pazarcı esnafı Furkan Uysal ise 65 yaş ve üstü vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağının pazar alışverişlerini olumsuz etkilediğini kaydederek, “Fiyatlar geçen haftaya nazaran yükseldi. Özellikle patates ve soğandaki yükseliş herkesi etkiledi. Onun haricinde özellikle sarımsakta da büyük bir artış var. Virüsün ilacı olarak bilinmesi sebebiyle. Fiyatlar yüksek satışlar düştü. İnsanlar virüs nedeniyle gelmiyor. Bu da bizi etkiledi” diye konuştu.

“Geçen haftaya göre biraz daha yüksek”
Semt pazarlarına vatandaşların gelmemesi ve dolayısıyla esnafın fiyat yükseltme mecburiyetinde olduklarını dile getiren Fatih Şener isimli esnaf ise şunları söyledi:
“Geçen haftaya göre biraz daha yüksek gibi. Hastalığın da bu konuda çok etkisi var. Çok az insan var. Pazarcı da haklı, fiyatları yükseltmeden para kazanmak çok zor çünkü çok az müşteri var. Ama fiyatların yükseldiği çok bariz belli.”
Öte yandan, pazarda patates ve soğan 5, portakal 3, elma 2, domates 3 ve salatalık 8 TL’den satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'da koronavirüs kararları
YEREL HABERLER Denizlispor'da koronavirüs kararları
Denizli Valiliği yaşlı vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!
YEREL HABERLER Denizli Valiliği yaşlı vatandaşları dolandırıcılık ...
Onazi’den anlamlı 'tek kişilik tavla' mesajı
YEREL HABERLER Onazi’den anlamlı 'tek kişilik tavla' mesajı
DTO’nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ anlatıldı Yaklaşık 100 bin iş verene KÇÖ’ü ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattılar
YEREL HABERLER DTO’nun sosyal medya hesabından canlı yayında KÇÖ ...
(Görüntülü) Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ...
Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Buldan'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyor
Başkan Çetin'den korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama "Oyuncularımız da evlerinde çalışmalarını sürdürecek"
YEREL HABERLER Başkan Çetin'den korona virüs tedbirlerine ilişkin ...
Büyükşehir evsiz vatandaşları unutmadı Evsizlere "Evde kal" desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir evsiz vatandaşları unutmadı Evsizlere ...
Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor E-faturalama süreçlerini yöneten şirketlerde ‘Koronavirüs’ yoğunluğu Bir tık ile faturalar evden dünyanın öteki ucuna gidiyor
YEREL HABERLER Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş ...
(Görüntülü) DENİZLİ Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ Engellilerden 'Evde kal Türkiye' ...
Denizlispor´da izin uzadı
YEREL HABERLER Denizlispor´da izin uzadı
Engellilerden 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Engellilerden 'evde kal' mesajı
(Görüntülü) DENİZLİ Müzik evinden öğrencilerine uzaktan eğitim
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ Müzik evinden öğrencilerine ...
Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararı bazı şoförler desteklese de birçok minibüsçü zarar ettikleri gerekçesiyle bir fon oluşturulmasını istedi Korona virüs sonrası minibüslerde başlayan yeni dönem vatandaşı mutlu etti
YEREL HABERLER Minibüslerde en fazla 7 yolcu taşıma dönemi Korona ...
Müzik evinden öğrencilerine uzaktan eğitim
YEREL HABERLER Müzik evinden öğrencilerine uzaktan eğitim
(Görüntülü) Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, ...
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı Yüksek ateş şikayeti ile geldi taburcu edildi daha sonra korona virüs şüphelisi olarak alındı Önce taburcu edildi ardından korona virüs şüphelisi diye alındı
YEREL HABERLER Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda ...
Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma ...
Denizli´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli´de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Şarampole yuvarlanan otomobil yandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan otomobil yandı: 1 ölü
Taklalar atan otomobil alev aldı: 1 ölü Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobil alev aldı: 1 ölü Şarampole ...
3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesi sonucu öldü
YEREL HABERLER 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesi sonucu öldü
Jandarma Roma dönemine ait 3 adet heykel başı yakaladı Tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Jandarma Roma dönemine ait 3 adet heykel başı ...
Başkan Erdoğan: 'İş’e Devam Desteği' başvuruları 26 Mart’ta başlayacak Başkan Erdoğan'dan güç birliği çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: 'İş’e Devam Desteği' başvuruları 26 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X