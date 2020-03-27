Sosyal medyadan provakasyona 1 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis, sosyal medya hesabından koronavirüs önlemleri kapsamında provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen M.T.'yi gözaltına aldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin iptal edilmesini protesto için toplanma çağrısı yapan M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü´nde ifadesi alınan M.T. savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. M.T. hakkında 'Suç işlemeye tahrik' suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-03-27 19:22:52
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