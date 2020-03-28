Denizli Şehirlerarası Otogarı’nda Korona virüs durgunluğu başladı Şehirlerarası yolculuk kısıtlaması otogarda yoğunluğu yüzde 90 azalmasına neden oldu 17.00’den sonraki otobüs seferlerinin iptal edilmesinden dolayı bazı yolcular otogarda kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs seferlerinin 17.00’den sonra özel izne bağlanması kararı sonrası Denizli Şehirlerarası Otogarı neredeyse bomboş kaldı. Karar sonrası biletli yolcuların biletleri ya ileri tarihe ertelendi ya da ücret iadesi yapılmaya başlanırken, bazı yolcular ise otogarlarda kaldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Yolculuklar, Seyahat İzin Kurulu'nun iznine tabii olacak. Kurul; tedavisi için şehir dışına sevk edilenler, birinci derecede yakınları vefat edenler, ağır hastalığı olanlar ve kalacak yeri olmayanlara müsaade edecek. Karar sonrası Denizli Şehirlerarası Otogarı yoğunluk yüzde 90 seviyelerinde azalırken, saat 17.00’den sonra uzak mesafelere biletleri olan yolcular ise seferleri iptal edildi. Seferleri iptal edilen vatandaşlar ise memleketlerine nasıl döneceklerini karar kara düşünmeye başladı.



“Otobüslerin yanaştığı peronların bomboş kaldı”

Bazı yolcular ise genelgeden dolayı otogarda kaldıklarını ve memleketlerine dönemediklerini ifade ederek soruna çözün bulunmasını istedi. Seyahatlerini gerçekleştiren yolcular ise kararı korona virüs mücadelesi kapsamında olumlu karşıladıklarını belirttiler.

Karar sonrası otobüslerin yanaştığı peronların bomboş görüntüsü ise dikkatlerden kaçmazken, birkaç gün öncesine kadar neredeyse hınca hınç dolu olan otogardaki insan kalabalığı ise yüzde 90 oranlarında azaldı.

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