Traktör römorkunu otomobile bağlayıp çaldılar

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Çivril ilçesinde şahıslar traktör römorkunu otomobilin arkasına bağlayarak çaldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, mahalleye gelen hırsızlar Hüseyin Yavuz’a ait römorku taktörden sökerek otomobile bağlayıp götürdü. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri çevre sakinlerinin ifadelerinden yola çıkarak şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.