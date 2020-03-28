Çal'da gıda işletmelerine yönelik korona virüs denetimi

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Denizli Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri ilçede korona virüsüne karşı mücadele kapsamında fırın, pide salonu, market ve aperatif yemek yapan 28 işletmeyi denetledi.

Çal ilçesinde korona virüs hakkında bilgilendirme yapan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri 28 işletmeyi hijyen ve satış konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti. Denetim ekipleri işletmelerde yaptığı denetim sonucunda ekmek reyonun önünde ise ‘Lütfen eldiven takınız’ yazılı noktalarda eldivenlerin bulunduğunu kontrol etti. Bazı bakkallar ise ekmekleri hijyen açısından poşetleyerek dolaba yerleştirdi. Ekipler, gıda işletmelerinde korona virüsten korunmak için 10 kurala uyulması gerektiğini belirtti.

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