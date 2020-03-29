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Çapa ve kablo hırsızlığına 5 gözaltı

DHA

Çapa ve kablo hırsızlığına 5 gözaltı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Acıpayam ile Tavas ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerince, her iki ilçede çapa makinesi ve nakil kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde 16 farklı güvenlik kamerasında 37 saatlik görüntüyü inceledi. Görüntülerden şüpheliler tespit edilerek, adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, İ.K. (40), Ü.B. (44), İ.İ. (47), A.A. (56) ve N.D. (64) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliye ev hapsi verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-03-29 14:47:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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