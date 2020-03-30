Denizlispor´da Barrow ülkeyi terk etti



DENİZLİ, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow´un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü öğrenildi.

Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti. Barrow´un bu hareketi sonrası Denizlispor yönetimi de futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye´ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2020-03-30 14:31:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.