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5 ekip, 300 yaşlıya ulaştı Pamukkale Belediyesi Avni Örki: “Vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları olursa yerine getiriyoruz”

İHA

Pamukkale Belediyesi'nin koronavirüs tedbirleri konusunda açtığı çağrı merkezi 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan merkez bugüne kadar yaklaşık 300 kişiye dokundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları olursa personelimiz aracılığı ile yerine getiriyoruz" dedi.

5 ekip, 300 yaşlıya ulaştı Pamukkale Belediyesi Avni Örki: “Vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları olursa yerine getiriyoruz”

Pamukkale Belediyesi’nin koronavirüs tedbirleri konusunda açtığı çağrı merkezi 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan merkez bugüne kadar yaklaşık 300 kişiye dokundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ne ihtiyaçları olursa personelimiz aracılığı ile yerine getiriyoruz” dedi.
Dünya genelinde her geçen gün etkisini hızla arttıran ve binlerce can kaybına neden olan koronavirüse karşı alınan tedbirler de gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, bu konudaki çalışmalar kapsamında 15 Mart tarihinde Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezini oluşturdu. Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açılan ve 444 9 220 telefon numarasından ulaşılan Çağrı Merkezi her gün yüzlerce çağrıya cevap veriyor. Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü ve sokağa çıkması kısıtlı olan ve kimsesi olmayan vatandaşlara yönelik hizmetler kapsamında eczane, market, banka ve benzeri işlemlerinde ekipler yardımcı oluyor. Vatandaşların ulaştığı çağrı merkezine bu güne kadar binlerce çağrı gelirken, Pamukkale Belediyesi yaklaşık 300 kişiye yardım elini uzattı.

“Koronavirüse karşı yapılması gereken en önemli şey evde kalmak”
Avni Örki, Pamukkale Belediyesi olarak koronavirüsüne karşı yoğun bir mücadele ettiklerini belirterek “Koronavirüsünün ülkemizde çıktığı günden bu yana çeşitli tedbirler aldık. ilçemiz genelinde toplu yaşam ve çalışma alanları olan tüm kamu kuruluşlarını, camileri, parkları, muhtarlıkları, eczaneleri ve ilçemizdeki tüm sokak ve caddeleri baştan sona dezenfekte ettik. İlçe genelinde kurduğumuz istasyonlarla tüm vatandaşlarımızın özel araçlarını da ücretsiz bir şekilde dezenfekte ettik. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarını kısıtlandığından biz de ilçe genelimizdeki bu durumda olan kişilere yönelik çağrı merkezimizi 15 Mart’ta hizmete açtık. 7 gün 24 saat esasıyla çalışan çağrı merkezimizde 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın çeşitli taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle risk grubundaki ve yalnız olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek üzere çağrı merkezimiz ve anında hizmet verecek olan 5 farklı ekibimiz var. Bu noktada sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ilk olarak yakınları ve komşularının karşılamasını rica ediyoruz. Eğer kimse bulunmazsa bizim çağrı merkezimizi arayabilirler. Koronavirüs ile ilgili olarak yapılması gereken en önemli şey evde kalmak. Mümkün olduğunca evde kalıp, ilgili bakanlıkların uyarılarına sıkı bir şekilde uyalım” dedi.

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