Sahte alkol üreticisi kıskıvrak yakalandı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli Emniyet Müdürlüğü kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenledi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği tespit edilen takibi sonrası düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda ise merdiven altı üretilen 20 litre sahte alkol KOM ekiplerince ele geçirildi.

Yakalan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.