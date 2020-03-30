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Korona virüs fırsatçılarına operasyon

İHA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan operasyonlarda korona virüs fırsatçılarının ürettiği sahte dezenfektanları piyasaya süremeden engelledi. Sahte dezenfektanlar ise ekipler tarafından ele geçirildi.

Korona virüs fırsatçılarına operasyon

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan operasyonlarda korona virüs fırsatçılarının ürettiği sahte dezenfektanları piyasaya süremeden engelledi. Sahte dezenfektanlar ise ekipler tarafından ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri korona virüs salgınını fırsat bilerek halkı kandırmak isteyen merdiven altı üreticilere engel oldu. Sahte dezenfektanlar ile halk sağlığını tehdit eden şahısları tespit eden KOM ekipleri takibe aldığı şahıslara operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 120 adet farklı ebatlarda dezenfektan ve henüz ambalajlanmamış 18 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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