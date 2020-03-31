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Denizlispor Barrow'u sildi

DHA

Denizlispor Barrow'u sildi


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, koronavirüs salgını yüzünden yönetime haber vermeden ülkesi Gambiya'ya giden Madou Barrow'a sert tepki gösterdi. Oyuncunun ikinci kez izinsiz takımdan ayrıldığını ifade eden Başkan Çetin, "Barrow dönse dahi artık bu takımda forma giyemez. Onu affetmeyeceğiz" diye konuştu.
Barrow´un 11 gün önce gittiğini açıklayan Çetin, "Barrow'a ulaşamadık ve görüşemedik. İzinsizce ülkesine kaçmış. Menajeriyle temas kurduk. Ailevi sorunlarının olduğunu söyledi. Kendisiyle daha önce de böyle sorunlar yaşadık. Futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçına çıkmadı. Biz yapıcı davranıp kendisi ile yolumuza devam etmiştik. Gereken disiplin cezalarını uygulayacağız. Geri gelse de artık oynatmak istemiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-03-31 13:02:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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