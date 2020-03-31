Denizlispor Barrow'u sildi



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, koronavirüs salgını yüzünden yönetime haber vermeden ülkesi Gambiya'ya giden Madou Barrow'a sert tepki gösterdi. Oyuncunun ikinci kez izinsiz takımdan ayrıldığını ifade eden Başkan Çetin, "Barrow dönse dahi artık bu takımda forma giyemez. Onu affetmeyeceğiz" diye konuştu.

Barrow´un 11 gün önce gittiğini açıklayan Çetin, "Barrow'a ulaşamadık ve görüşemedik. İzinsizce ülkesine kaçmış. Menajeriyle temas kurduk. Ailevi sorunlarının olduğunu söyledi. Kendisiyle daha önce de böyle sorunlar yaşadık. Futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçına çıkmadı. Biz yapıcı davranıp kendisi ile yolumuza devam etmiştik. Gereken disiplin cezalarını uygulayacağız. Geri gelse de artık oynatmak istemiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-03-31 13:02:24



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