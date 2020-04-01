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Denizlispor Başkanı Çetin: Ödemeler ertelensin

DHA

Denizlispor Başkanı Çetin: Ödemeler ertelensin


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, koronavirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı maçlara verilen arayı kulüpleri olumsuz etkilediğini savundu.
Zor durumda olduklarını anlatan başkan Çetin, "Takımlarımız ciddi maddi kayıplar yaşıyor. Kulüplerimizin ödemesi gereken borçlar var. Futbolcularımıza 2 aylık ödememiz bulunuyor. Federasyondan henüz para alamadık. Ödemelerin ertelenmesi ve futbolcu ücretlerinin de düşürülmesi gerekiyor. Kulüpler bu konuda TFF'den adım bekliyor" diye konuştu. 
Koronavirüs salgınının futbolcuları da olumsuz etkilediğini belirten Çetin, "Takım olarak kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Takımlar neredeyse 20 gündür çalışma yapamıyor. Futbolcuların form tutması uzun sürebilir" dedi. Liglerin ne zaman başlayacağının belirsiz olduğunu kaydeden Çetin, "Bu belirsizlik bizleri zor duruma sokuyor. Hızlandırılmış bir lig oynanacağı söyleniyor. Bu sezonu hemen bitirip, 15 gün sonra da yeni sezona başlanacağı yönünde kulağımıza gelenler var. FIFA´nın bu konuda süratle bir karar vermesi ve kulüplerin de bu karar doğrultusunda planlamalarını yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Denizli
2020-04-01 11:04:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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