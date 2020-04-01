Eczane çalışma saatleri değişti

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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplanarak eczanelerin açılış ve kapanış saatlerine ilişkin karar aldı. Eczaneler sabah 09.00’da açılacak, akşam 17.00’de kapanacak.

Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dünyayı saran korona virüs tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi. Olağanüstü toplanan kuruldan çıkan karara göre il genelinde eczaneler 1 Nisan itibariyle sabah 09.00’da açılış yapacak. Eczanelerin akşam ise 17.00’ye kadar hizmet vermesine oy birliği ile kabul edildi.

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