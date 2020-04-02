Cesedini oksijen tüpünü değiştirmeye gelen görevliler buldu Denizli'de 59 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Denizli’de yalnız yaşayan 59 yaşındaki şahıs, solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen görevli tarafından ölü olarak bulundu.



Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 59 yaşındaki Ali Farazi, bir süredir sağlık sorunlarını yaşıyordu. Solunum cihazı kullanan Farazi, cihazının oksijen tüpü bittiği için tüp istedi. Akşam saatlerinde solunum cihazının tüpünü değiştirmeye gelen görevli, Farazi’nin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Görevli 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Farazi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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