Büyükşehirin öğrenim yardımlarında kesinti yok

Denizli Büyük Şehir Belediyesi lise ve düzeyinde öğrenim gören 3 bin öğrencinin eğitime verilen araya rağmen her hangi bir kesintiye gidilmeyeceğini açıkladı. Başkan Osman Zolan, "Evlatlarımız sadece derslerine odaklansın ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın. Siz evde kalın biz sizin için çalışıyoruz" dedi.

20192020 eğitimöğretim yılında lise ve düzeyinde eğitim gören 3 bin öğrenciye öğrenim yardımı veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin merak ettiği "Eğitime ara verilmesinden dolayı öğrenim yardımında kesinti yapılacak mı?" sorusuna açıklık getirerek koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinden dolayı öğrenim yardımlarında herhangi bir kesintiye gidilmeyeceği açıklanarak öğrenim yardımlarının kesintisiz olarak öğrencilerin banka hesabına yatmaya devam edeceği belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak öğrenim yardımlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını duyurdu.



"Siz evde kalın biz sizin için çalışıyoruz"

Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birinin eğitim olduğunu belirten Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verdiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl 3 bin öğrencimize 10 ay boyunca ayda 100 lira öğrenim yardımı veriyoruz. Eğitime geçici olarak ara verildi ancak öğrencilerimiz merak etmesin, biz öğrenim yardımlarımız konusunda bir kesinti yapmayacağız. Evlatlarımız sadece derslerine odaklansın ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın. Siz evde kalın biz sizin için çalışıyoruz."

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