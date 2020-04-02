(Özel) PAÜ, BİYOM arazisinde hiçbir bitkiye zarar vermeden alt yapı çalışmasını tamamladı Hiçbir bitkiye zarar verilmeden alt yapı çalışmasının bittiği BİYOM’da tarımsal faaliyetler sürüyor Merkezde yürütülen tarımsal faaliyetler ile ülke ekonomisine katma değer sağlanması planlanıyor

Alt yapı çalışmaları esnasında bitkilere zarar verildiği iddiası ile gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOM) arazisinde havadan yapılan çekimlerde hiçbir bitki türüne zarar verilmediği ortaya çıkarken, iş makineleri ile ezildiği öne sürülen bitkilerin ise aksine modern yöntemlerle saksılara yerleştirildiği görüldü.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından hayata geçilen ve açıldığında 500’e yakın bitki türünün sergileneceği Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BİYOM) alt yapı çalışmaları tamamlanırken, havadan görüntülenen alt yapı çalışmalarında ise bitkilere zarar verilmediği gözlendi.

BİYOM uygulama merkezinin kullanılmayan alanlarında yapılması planlanan fakülte binalarının kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde bazı medya organlarında iş makinesi ile müdahale yapıldığı iddia edilen yerli tohum ve bitki üretim projelerin yürütüldüğü üretim tarlasının alt yapı çalışmaları da proje kapsamında bitirildi.

10 bin 600 metrekarelik alana sahip BİYOM’da çok sayıda yerli tohum projesi yürütülerek tarımsal alanda ülke ekonomisine katma değer sağlanması hedefleniyor. Seyrek ve az sayıda bulunan aranyo (çalı türü bitki sınıfı) bitkilerinin ise alt yapı çalışmaları kapsamında bulundukları yerden profesyonel bahçıvanlar tarafından sökülerek saksılara yerleştirildiği ve periyodik bakımlarına devam edildiği öğrenildi.



Birçok bitki türü koruma altında

BİYOM, Denizli ve Türkiye için ekonomik ve kültürel öneme sahip bitki türlerinin modern teknolojilerle toplanması, karakterize edilmesi, korunması, çoğaltılması ve ıslah edilmesine imkan sağlayacak.

Merkezde klasik ve modern bitkisel yetiştiricilik, hızlı çoğaltma, genetik ve moleküler karakterizasyon, ıslah, hastalık testleri, gen kaynağı, bitki embriyolojisi, fitoremediyasyon gibi yöntemler uygulanacak.

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