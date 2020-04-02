Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Başkan Zolan: “Değerli büyüklerimiz bu günlerimizi sizlere borçluyuz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunuyor. Korona virüs salgınıyla mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çeken Başkan Zolan, “Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Biz güçlü bir milletiz, inşallah hep birlikte başaracağız” dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda paketi yardımında bulunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üzeri vatandaşlara, çay, şeker, pirinç, sıvı yağ, bulgur, fasulye, nohut, mercimek, salça, hazır çorba ve makarnaların bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını yapıyor. 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıdalarının karşılanarak dışarı çıkmasının önüne geçerek Denizli Büyükşehir Belediyesinin yardım paketleri ise memnuniyetle karşılanıyor.



“Değerli büyüklerimiz bu günlerimizi sizlere borçluyuz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 65 yaş üzeri maddi durumu iyi olmayan vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında mağdur olmaması için ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda paketleri hazırladıklarını belirtti. Başkan Zolan, “Değerli büyüklerimiz sizleri çok seviyoruz. Bu günlerimizi sizlere borçluyuz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın. Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Biz güçlü bir milletiz, inşallah hep birlikte başaracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.