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Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adliyeye sevk edildi

İHA

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtarak 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile kadın ile suç ortağını polis, yüzlerce kamerayı inceleyerek yakaladı.

Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adliyeye sevk edildi

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtarak 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile kadın ile suç ortağını polis, yüzlerce kamerayı inceleyerek yakaladı.
Edinilen bilgiye göre olay, 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. 58 yaşındaki ev hanımını telefonla arayan 8 aylık hamile Z.M. (25) kendisini komiser olarak tanıtarak, "Bir kuyumcu soygununda isminiz geçiyor. Kocan şu an sorguda. Evde bulunan tüm ziynet eşyalarını eve gelen görevliye teslim etmen gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan kadın, çorabın içine koyduğu 70 bin lira değerindeki altınları eve gelen yüzü maskeli şüpheliye teslim etti. Saatler sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin oluşturduğu özel ekip, ihbarı almasının ardından 24 saat içerisinde sokak sokak yüzlerce kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla Z.M. ve suç ortağı U.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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