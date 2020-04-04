(Özel) Korona virüs Pamukkale travertenlerine yaradı Pamukkale travertenlerine ziyaretçi yasağıyla yeni çökelmeler oluşabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Korona virüs Pamukkale travertenlerine yaradı Pamukkale travertenlerine ziyaretçi yasağıyla yeni çökelmeler oluşabilecek

İHA

Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatıldı. Uzmanlar, ziyaretçi girişinin olmamasının travertenlerde kararan ve insan etkisinin bulunduğu alanların beyazlayacağını ve yeni çökelmelerin oluşabileceğini ifade etti.

(Özel) Korona virüs Pamukkale travertenlerine yaradı Pamukkale travertenlerine ziyaretçi yasağıyla yeni çökelmeler oluşabilecek

Denizli’nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatıldı. Uzmanlar, ziyaretçi girişinin olmamasının travertenlerde kararan ve insan etkisinin bulunduğu alanların beyazlayacağını ve yeni çökelmelerin oluşabileceğini ifade etti.
UNESCO dünya miras listesinde yer alan ve dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine korona virüs tedbirlerinde dolayı ziyaretçi girişine kapatıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gözdesi olan travertenlerde ziyaretçi girişine ne zaman açılacağı ise belli değil. Uzmanlar kentin ekonomisine büyük katkı sağlayan turistlerin, travertenlere girememesinin yararlı olacağını belirtti.
Güncel traverten oluşumun halen devam ettiğini belirten Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz, “Şu anda bölgede güncel bir traverten oluşumu halen devam ediyor. İnsanların bir kısmı da olsa, turizm için ziyarete açık bir bölge var. O bölge üzerinde insanların girmemiş olması, insanların o bölgeye biyolojik etkisi var. Oluşmaya çalışan travertenlere olumsuz yönde bir etkisi var. Bu süreçte orada ki insanların olmuş olmaması, düzenli olarak o bölgeye suyun akışının sağlanması çökeltimi devam ettirecektir. Biliyoruz ki Pamukkale suyunun çökelme kabiliyeti çok yüksek. Mevcut şu anda kararan dediğimiz veya insanların etki yaptığı alanda birçok beyazlama ve yeni çökelme sağlayacağını düşünüyorum. Klopatra havuzuna da giriyor ziyaretçiler. Bu ilk olarak oradan geliyor. Orada da suya girişin olmaması, insanlar oraya girdiği zaman nasıl bir etkiyle girdiklerini bilmiyoruz. ‘Duş alarak mı giriyorlar?’ ve ya ‘krem sürerek mi giriyorlar?’ bunları bilmediğimiz için oraya girişin olmamasının bir artısı olacaktır. Oradan gelen suların travertenlere yönlendirdiğimiz için bununda getirisi olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Pamukkale suyunda dolaylı olarak bir etki yapacaktır”
Pamukkale ve Karahayit’te bulunan otellere giden kaynak sularının düzenleme yapılamamasının da travertenlere etkileyeceğini söyleyen Doç. Dr. Semiz, “Buradaki asıl problem şu bu bölge sularının kullanımı açısından şu anda tahmin ediyorum ki bölgede turist sayısının azalmasından dolayı aynı şekilde su kaynaklarında artış olabileceğini düşünüyorum. Bölgedeki Karahayit ve Pamukkale’deki otellerde turist sayısının az olmasından kaynaklı çekimin az olacağı için Pamukkale suyunda dolaylı olarak bir etki yapacaktır. Otellere kaynak düzenli bir şekilde sistematik verilmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü biz parasını ödemediğimiz parasını ödemediğimiz kaynağı hor kullanıyoruz. Şu anda en büyük yapılacak şey o insanların bir fiil üzerinde yürüdüğü yürüyüş yolu dediğimiz kesit hattı boyunca düzenli bir şekilde suyun verilmesi traverten çökelimin de sürekli olarak kontrol edilerek oradaki çökelimin bir an önce sağlanması yönünde çalışmalar yapılması lazım. Yapay kanallar dediğimiz teraslar oluşturulmuştu. Bunların belli yerlerinde dökülmeler, kabuk şeklinde atmalarda görülmüştü. Bu kısımlara da özellikle traverten oluşması için su verilmesi gerekiyor. Bu yapılıyordur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli´ye araç girişi durduruldu
YEREL HABERLER Denizli´ye araç girişi durduruldu
Giriş ve çıkışların kapatıldığı Denizli’de vatandaşlar polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı Denizli’ye giriş ve çıkışlar 15 gün kapalı
YEREL HABERLER Giriş ve çıkışların kapatıldığı Denizli’de ...
Postacılar ve polis memurları para vermek için kapı kapı dolaştı Postacılar bu kez kapıları para vermek için çaldı
YEREL HABERLER Postacılar ve polis memurları para vermek için kapı ...
Tavas'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı
YEREL HABERLER Tavas'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı
Tarihi Kaleiçi Çarşısı sabunlu suyla yıkandı Büyükşehir'den tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda korona virüs mesaisi
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi Çarşısı sabunlu suyla ...
Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak Vatandaşlar PTT ATM’lerinin önlerinde kalabalık oluşturmaya başlayınca, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bu duruma el atarak yeni bir tedbir yayınladı
YEREL HABERLER Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak Vatandaşlar ...
Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Salgın nedeniyle umreye gidemeyen adam, parasını salgınla mücadeleye aktardı
YEREL HABERLER Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı Korona şüphelisi kadının temas ettiği kişiler test için hastaneye götürülecek
YEREL HABERLER Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı Korona ...
Korona virüs tedbiriyle izolasyon bölümünden kaçan 2 şahıs polisleri alarma geçirdi Korona şüphelisi 2 şahıs hastanenin izolasyon bölümünden kaçtı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbiriyle izolasyon bölümünden kaçan 2 ...
Yüzlerce kamera incelenerek yakalanan dolandırıcılar adli kontrolle serbest bırakıldı 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Yüzlerce kamera incelenerek yakalanan dolandırıcılar ...
PAÜ’de seminer ve konserler dijital ortama taşındı
YEREL HABERLER PAÜ’de seminer ve konserler dijital ortama taşındı
Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem
Tekel bayiler ve büfelerin kapanış saatleri değişti
YEREL HABERLER Tekel bayiler ve büfelerin kapanış saatleri değişti
Vefa Sosyal Destek Grubu belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu belediye otobüslerinden ...
Esnaf polis ekiplerine yemek dağıttı
YEREL HABERLER Esnaf polis ekiplerine yemek dağıttı
Polisten, dolandırıcılardan ele geçirilen parayla 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Polisten, dolandırıcılardan ele geçirilen parayla ...
(Görüntülü) Telefonla dolandırıcılığa emniyetten 'evde kal' mesajı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Telefonla dolandırıcılığa emniyetten ...
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera ...
Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar oldu DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Korona virüs Dünya ticareti için daralma sinyali veriyor” “Ekonominin can simidi bir kez daha üretim ve ihracat olacak”
YEREL HABERLER Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar ...
GEKA’dan Korona virüs ile mücadeleye 6 milyonluk destek
YEREL HABERLER GEKA’dan Korona virüs ile mücadeleye 6 milyonluk ...
Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Başkan Zolan: “Değerli büyüklerimiz bu günlerimizi sizlere borçluyuz”
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 ...
(Özel) PAÜ, BİYOM arazisinde hiçbir bitkiye zarar vermeden alt yapı çalışmasını tamamladı Hiçbir bitkiye zarar verilmeden alt yapı çalışmasının bittiği BİYOM’da tarımsal faaliyetler sürüyor Merkezde yürütülen tarımsal faaliyetler ile ülke ekonomisine katma değer sağlanması planlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) PAÜ, BİYOM arazisinde hiçbir bitkiye zarar ...
Bülent Uygun: Millet olarak bu maçı kazanacağız
YEREL HABERLER Bülent Uygun: Millet olarak bu maçı kazanacağız
Büyükşehirin öğrenim yardımlarında kesinti yok
YEREL HABERLER Büyükşehirin öğrenim yardımlarında kesinti yok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X