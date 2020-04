Hayalet şehir Denizli Denizli’de sokaklar boş kalmaya devam ediyor

Yeni tip korona virüsü tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelirken, Denizli adeta sessizliğe büründü.

Çin’in Wuhan şehrinde baş gösteren ve kısa süre içerisinde dünya genelinde 10 binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüs salgını sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş ve altı gençlere de sokağa çıkma yasağı geldi. Kararın ardından Denizli adeta hayalet şehre döndü. Mecbur kalmadıkça kimsenin sokağa çıkmadığı kentte şehir merkezlerinin boş olması görenleri şaşırtıyor.

Olmasını gerekenin bu olduğunu söyleyen Fevzi Özfüldür, “Toplumumuz daha çok bilinçleniyor, aynı zamanda da virüsün yayılmasından dolayı bir artı kazanıyoruz diye düşünüyorum. Doğru hamleler yapılıyor. Umarım bir an önce bu virüsten kurtuluruz. Yasaklar biraz daha genişlerse yayılma riski azalır, ne kadar çok yayılma riski azalırsa bir an önce bu işten kurtulmuş oluruz” diyerek konuştu.

Bir yıldır Denizli’de yaşayan Azerbaycanlı Hatice Mehmedova ise sokaklarda insanların olmadığını söyledi. Mehmedova, “Şu an Denizli’nin durumunu görüyorsunuz. Yollar çok ama insanlar yok. Korona virüsünden dolayı böyle oldu. Biz de bunu anlıyoruz. Sokağa çıkmamaya çalışıyoruz. Etrafı görüyorsunuz, inşallah Allah’ın izniyle düzelir” ifadelerini kullandı.

Kent genelinde Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aralıksız görev yapıyor. Özellikle pazar alanları gibi mekanlarda görevliler vatandaşları sık sık uyarıyor.

