Hayalet şehir Denizli Denizli’de sokaklar boş kalmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayalet şehir Denizli Denizli’de sokaklar boş kalmaya devam ediyor

İHA

Hayalet şehir Denizli Denizli’de sokaklar boş kalmaya devam ediyor

Yeni tip korona virüsü tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelirken, Denizli adeta sessizliğe büründü.
Çin’in Wuhan şehrinde baş gösteren ve kısa süre içerisinde dünya genelinde 10 binlerce insanın ölümüne sebep olan korona virüs salgını sebebiyle 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş ve altı gençlere de sokağa çıkma yasağı geldi. Kararın ardından Denizli adeta hayalet şehre döndü. Mecbur kalmadıkça kimsenin sokağa çıkmadığı kentte şehir merkezlerinin boş olması görenleri şaşırtıyor.
Olmasını gerekenin bu olduğunu söyleyen Fevzi Özfüldür, “Toplumumuz daha çok bilinçleniyor, aynı zamanda da virüsün yayılmasından dolayı bir artı kazanıyoruz diye düşünüyorum. Doğru hamleler yapılıyor. Umarım bir an önce bu virüsten kurtuluruz. Yasaklar biraz daha genişlerse yayılma riski azalır, ne kadar çok yayılma riski azalırsa bir an önce bu işten kurtulmuş oluruz” diyerek konuştu.
Bir yıldır Denizli’de yaşayan Azerbaycanlı Hatice Mehmedova ise sokaklarda insanların olmadığını söyledi. Mehmedova, “Şu an Denizli’nin durumunu görüyorsunuz. Yollar çok ama insanlar yok. Korona virüsünden dolayı böyle oldu. Biz de bunu anlıyoruz. Sokağa çıkmamaya çalışıyoruz. Etrafı görüyorsunuz, inşallah Allah’ın izniyle düzelir” ifadelerini kullandı.
Kent genelinde Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aralıksız görev yapıyor. Özellikle pazar alanları gibi mekanlarda görevliler vatandaşları sık sık uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Yolun ortasında tek kaldı, görenler şaşkına dönüyor Kavşak görevi gören mezarın başında vatandaşlar dua etmeden geçmiyor Hakkında farklı efsaneler olan yol ortasındaki tek mezar
YEREL HABERLER (Özel) Yolun ortasında tek kaldı, görenler şaşkına ...
(Özel) Korona virüs Pamukkale travertenlerine yaradı Pamukkale travertenlerine ziyaretçi yasağıyla yeni çökelmeler oluşabilecek
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs Pamukkale travertenlerine ...
Denizli´ye araç girişi durduruldu
YEREL HABERLER Denizli´ye araç girişi durduruldu
Giriş ve çıkışların kapatıldığı Denizli’de vatandaşlar polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı Denizli’ye giriş ve çıkışlar 15 gün kapalı
YEREL HABERLER Giriş ve çıkışların kapatıldığı Denizli’de ...
Postacılar ve polis memurları para vermek için kapı kapı dolaştı Postacılar bu kez kapıları para vermek için çaldı
YEREL HABERLER Postacılar ve polis memurları para vermek için kapı ...
Tavas'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı
YEREL HABERLER Tavas'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı
Tarihi Kaleiçi Çarşısı sabunlu suyla yıkandı Büyükşehir'den tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda korona virüs mesaisi
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi Çarşısı sabunlu suyla ...
Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak Vatandaşlar PTT ATM’lerinin önlerinde kalabalık oluşturmaya başlayınca, Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bu duruma el atarak yeni bir tedbir yayınladı
YEREL HABERLER Sosyal yardım paraları evlere dağıtılacak Vatandaşlar ...
Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Salgın nedeniyle umreye gidemeyen adam, parasını salgınla mücadeleye aktardı
YEREL HABERLER Umre parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı Korona şüphelisi kadının temas ettiği kişiler test için hastaneye götürülecek
YEREL HABERLER Korona şüphelisi kadın hastaneden kaçtı Korona ...
Korona virüs tedbiriyle izolasyon bölümünden kaçan 2 şahıs polisleri alarma geçirdi Korona şüphelisi 2 şahıs hastanenin izolasyon bölümünden kaçtı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbiriyle izolasyon bölümünden kaçan 2 ...
Yüzlerce kamera incelenerek yakalanan dolandırıcılar adli kontrolle serbest bırakıldı 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Yüzlerce kamera incelenerek yakalanan dolandırıcılar ...
PAÜ’de seminer ve konserler dijital ortama taşındı
YEREL HABERLER PAÜ’de seminer ve konserler dijital ortama taşındı
Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem
Tekel bayiler ve büfelerin kapanış saatleri değişti
YEREL HABERLER Tekel bayiler ve büfelerin kapanış saatleri değişti
Vefa Sosyal Destek Grubu belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu belediye otobüslerinden ...
Esnaf polis ekiplerine yemek dağıttı
YEREL HABERLER Esnaf polis ekiplerine yemek dağıttı
Polisten, dolandırıcılardan ele geçirilen parayla 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Polisten, dolandırıcılardan ele geçirilen parayla ...
(Görüntülü) Telefonla dolandırıcılığa emniyetten 'evde kal' mesajı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Telefonla dolandırıcılığa emniyetten ...
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera ...
Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar oldu DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Korona virüs Dünya ticareti için daralma sinyali veriyor” “Ekonominin can simidi bir kez daha üretim ve ihracat olacak”
YEREL HABERLER Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar ...
GEKA’dan Korona virüs ile mücadeleye 6 milyonluk destek
YEREL HABERLER GEKA’dan Korona virüs ile mücadeleye 6 milyonluk ...
Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Başkan Zolan: “Değerli büyüklerimiz bu günlerimizi sizlere borçluyuz”
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 ...
(Özel) PAÜ, BİYOM arazisinde hiçbir bitkiye zarar vermeden alt yapı çalışmasını tamamladı Hiçbir bitkiye zarar verilmeden alt yapı çalışmasının bittiği BİYOM’da tarımsal faaliyetler sürüyor Merkezde yürütülen tarımsal faaliyetler ile ülke ekonomisine katma değer sağlanması planlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) PAÜ, BİYOM arazisinde hiçbir bitkiye zarar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X