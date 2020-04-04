Denizli'de kentin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kolluk kuvvetleri tarafından karayollarında kente giriş ve çıkışlar sıkı denetim altına alındı. Şehrin sınırlarında önlem alan güvenlik güçleri, izin belgesi olmayan araçların giriş ve çıkışlarına izin vermedi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasının ardından Denizli'de polis ve jandarma ekipleri gece yarısından sonra karayollarında önlem aldı. Denizli'yi İzmir, Antalya ve Muğla'ya bağlayan 3 ayrı karayolunun şehir sınırları, jandarma ve polis ekipleri tarafından karşılıklı olarak dubalarla kapatıldı. Uygulama nedeniyle karayollarında yoğunluk oluştu. Öğle saatlerine doğru ise bu yoğunluk azaldı.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarından başka bir kente gidecek olan araçları tek tek durdurup, nereye gidecekleri sorup, belgelerini kontrol etti. Belgeleri olmayanlar geldikleri yöne geri gönderilirken, izinleri olanlar ise yolculuklarına devam etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-04-04 14:51:13



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