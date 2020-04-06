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Fransa’dan Haylamaz’a korona virüs geldi

İHA

Denizli'de karantinaya alınan Haylamaz Mahallesi'ne korona virüsün Fransa'dan geldiği öğrenildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fransa’dan Haylamaz’a korona virüs geldi

Denizli’de karantinaya alınan Haylamaz Mahallesi'ne korona virüsün Fransa’dan geldiği öğrenildi. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde yaşayan G.T. isimli genç kadının korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi karantinaya alındı. G.T.’nin annesinin vefatı üzerine Fransa’da yaşayan abisi ve yengesinin cenaze töreni için Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Abisi ve yengesinden enfekte olduğu düşünülen G.T. tedavi ve karantinaya alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mahallede korona virüs vakası yaşanması üzerine Güney Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde ikamet edenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararı aldı. Mahalleye giriş ve çıkışlar ise kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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