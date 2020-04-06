Denizlispor´da en çok Murawski oynadı

DENİZLİ (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor´da bu sezon resmi maçlarda en fazla karşılaşmaya çıkan yabancı oyuncu Radoslaw Murawski oldu.
Yeşil siyahlıların yaz döneminde İtalya´nın Palermo ekibinden transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu 24 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Ligde 4 kez fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu kupada da 1 gol atıp toplamda 2 bin 354 dakika sahada kaldı.
Murawski´nin ardından kaleci Stackhowiak ve orta saha Aissati 26 müsabakaya çıkarken, Kolombiyalı forvet Estupinan da 25 maç oynadı. Estupinan´ı 24 maçla Rodallega, Sacko ve Barrow izlerken, Lopes 20, Sackey 19, Bergdich 15, Mbamba 11, Onazi 7, Ben Yossef ise 2 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı terletti. Takımın resmi maçlar baz alındığında en golcü yabancısı ise 11 kez ağları sarsan Estupinan oldu.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2020-04-06 14:27:54
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