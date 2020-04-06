Büyükşehir Belediyesi Aile Sağlığı Merkezlerine koruyucu set dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına içerisinde maske, eldiven, kağıt havlu ve dezenfektanın bulunduğu koruyucu sağlık ve hijyen seti verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadelede sağlık çalışanlarını da unutmadı. Aile Sağlık Merkezleri’nde görevli aile hekimleri için koruyucu hijyen ve sağlık seti hazırladı. Daha önce kentteki tüm sağlık çalışanlarına, eczacı ve eczanede çalışanlara belediye otobüsü ile ücretsiz ulaşım kolaylığı sunan Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı sağlık ve hijyen setinde, 1 kutu maske, 2 kutu eldiven, dezenfektan ve kağıt havlu yer alırken, malzemeler kent genelinde bulunan 331 Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimlerine dağıtılmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlıkları için canlarına pahasına görev tüm sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını belirterek, doktorundan hemşiresine hasta bakıcısından temizlik görevlisine her bir sağlık çalışanını yürekten alkışladığını belirtti. Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizlimiz’in tamamında bulunan 331 Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan sağlık çalışanlarımıza hazırladığımız koruyucu hijyen ve sağlık seti ile destek olmak istedik. Bu zor günleri inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Ben kendi canları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.