Kumar oynarken yakalananlara koronavirüs cezası

<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynanan 2 adrese düzenlenen operasyonda, 23 kişiye hem 'kumar oynamak' hem de 'sosyal mesafeye uymamak'tan para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirlerine uymayıp, kumar oynandığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Topraklık Mahallesi'nde bir dernek lokalinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, apartmanın 1'inci katındaki lokale itfaiye merdiveni kullanarak girdi. İçeride kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 13 şüpheli gözaltına alındı. Aynı mahallede başka bir adrese daha düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri, lokal ve ikamette kumar oynayan 23 kişiye, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 100 bin 625 TL para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-06 19:14:21<br>

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