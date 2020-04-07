Jandarma KOM 570 parça tarihi eser ele geçirdi Elindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken jandarma KOM’a yakalandı

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Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma KOM ekipleri düzenlediği operasyonda bir şahsı, elindeki çoğunluğu sikke olan 570 parça tarihi eseri satmaya çalışırken yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesinde meydana geldi. Özgür Ç, isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Özgür Ç.’nin yanında değişik ebatlarda farklı dönemlere ait sikkeler ile birlikte yüzük gibi çeşitli objelerden oluşan 570 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, Özgür Ç. gözaltına alındı.

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