Denizli'de 570 parça tarihi eser ele geçirildi

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, çoğu sikkelerden oluşan 570 parça tarihi eser ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün operasyon düzenleyen ekipler, Özgür Ç.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, farklı dönemlere ait sikke, yüzük, küpe gibi objelerden oluşan 570 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.<br>Özgür Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT<br>2020-04-07 12:59:55<br>

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