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65 yaşındaki şahsın organları 3 kişiye umut oldu

İHA

Denizli'de 1 Nisan'da geçirdiği beyin kanaması neticesi hayatını kaybeden 65 yaşındaki erkek hastanın karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye hayat oldu.

65 yaşındaki şahsın organları 3 kişiye umut oldu

Denizli'de 1 Nisan’da geçirdiği beyin kanaması neticesi hayatını kaybeden 65 yaşındaki erkek hastanın karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye hayat oldu.
1 Nisan’da beyin kanaması teşhisiyle özel bir hastaneye başvuran C.K., 3 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanın beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanenin Başhekimi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gökhan Peker, organ nakli ile ilgili yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2020'de beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedavisine başlanan ve 4 Nisan’da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarının ailesi tarafından bağışlandığını söyledi.
Hastane ameliyat ekibi ve İzmir’den gelen ekiplerin, organların alınması için gece saat 03:00’de başlayan operasyonun sabah saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti. Başarıyla gerçekleşen operasyonda 65 yaşındaki C.K.’nın karaciğer ve böbrekleri alınarak yeni bir hastaya umut olması için İzmir’e gönderildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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