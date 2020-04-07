Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (3)

<br>TUTUKLANDI<br>Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 yaşındaki oğlu Ali K.´yı boğazını sıkarak öldüren basketbol antrenörü anne Nagihan K. (30), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nagihan K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-07 19:33:27<br>
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