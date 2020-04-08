Denizlispor´un beyni Aissati

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu İsmail Aissati, takımının en fazla asist yapan oyuncusu olarak dikkat çekti. Denizlispor´un geçtiğimiz sezon 1'inci Ligi şampiyon tamamlayıp Süper Lig´e yükselişinde önemli pay sahibi olan Faslı futbolcu, bu sezon da gösterdiği performansla göz doldurdu. 31 yaşındaki oyuncu, 21´i ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Yeşil-siyahlılarda bin 909 dakika sahada kalan Aissati 5 asist yapma başarısı gösterdi. Takımının orta sahadaki hücum organizasyonlarını yönlendiren Aissati, yeşil-siyahlı ekipte görev yapan teknik direktörler, Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek´in vazgeçilmez ismi oldu. İki buçuk sezondur takımda görev yapan ve kaptanlık pazubandını da takan Aissaiti, deneyimiyle yeni teknik direktör Bülent Uygun´un bankosu oldu. Aissati, Uygun´un takımın başında çıktığı 4 maçta da 11'de görev aldı. Takımın en fazla gol pası veren ismi olan Aissati, sergilediği oyunla taraftarlarının alkışını topladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli <br>2020-04-08 11:13:34<br>
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