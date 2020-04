Evde kalan çocuklara özel yarışmalar başlatıldı 8-14 yaş arası çocuklar için karikatür, resim ve öykü yarışması

Pamukkale Belediyesi korona virüs önlemleri çerçevesinde evde kalmaları gereken 814 yaş arası çocuklara yönelik, öykü, resim ve karikatür yarışması düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini açıkladı.

Korona virüs önlemlerini kapsamında Pamukkale Belediyesi, çocuklara yönelik özel bir etkinlik çalışması başlattı. 23 Nisan öncesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı olan 814 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği öykü, resim ve karikatür yarışmaları düzenlendi. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalar korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları üretkenliğe teşvik etmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Öykü, resim ve karikatür yarışmasına katılma şartları ise 814 yaş aralığında olmak, Pamukkale ilçesi sınırlarında oturmak ve her çocuk yarışmalara sadece bir eserle katılabilecek.



Karikatür, resim ve öykü yarışmasına katılım şartları

Karikatür yarışmasına katılmak isteyenler A4 boyutunda serbest teknik ile çizdikleri eserlerin belirledikleri kısmında #EvdeKalPamukkale yazmak şartı ile katılabilecekler. Ortaya çıkan eserlerde katılımcının adı yer alması gerekiyor. Resim Yarışması’na katılmak isteyenler de A4 boyutunda serbest teknik ile çizilecek olan resimlerine istenilen yerine #EvdeKalPamukkale yazılması gerekirken, katılımcılar istediği boya türünü kullanabilecek. Öykü Yarışması’na katılmak isteyenler ise öykü türündeki yazıların ister el yazısı isterlerse da A4 boyutunda bilgisayar üzerinde bulunan yazı yazma programlarında yazı büyüklüğünün 12 punto ve Times New Roman yazı karakteriyle yazabilirler.



Yarışmalara son katılım tarihi 20 Nisan 2020

Her üç yarışmaya katılacak olan gençler eserlerini “kulturisleri@pamukkale.bel.tr” adresine mail ile gönderebilecektir. Yarışmalarla ilgili detaylı bilgiler “www.pamukkale.bel.tr” adresi ve “0258 296 96 96” nolu telefon hattı ile Kültür İşleri Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir. Yarışma başlangıç tarihi 8 Nisan olurken, son katılım tarihi 20 Nisan 2020 günü saat 17.00 olarak belirtildi.



Yarışmanın sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak

Öykü, resim ve karikatür yarışmaları için hazırlanan eserler jüri tarafından incelenecek her kategori için ilk 3 eser belirlenecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine kitap ve zeka oyunları hediye edilecek. Sonuçlar 22 Nisan 2020 tarihinde Pamukkale Belediyesi’nin internet adresinden duyurulacak. Ayrıca dereceye giren resimler belediyenin kurumsal panolarında ve internet sitesinde yayınlanacak.



“Pamukkale’mizde 814 yaş arası tüm çocuklarımızı yarışmalara davet ediyorum”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, okullar kapalı ve çocuklar evde kalmak zorunda olduğunu ve evde kalmayı eğlenceli hale getirmek için öykü, resim ve karikatür dallarında yarışma düzenlediklerini belirtti. Başkan Örki, “814 yaş aralığındaki çocuklarımız istedikleri dalda yarışmamıza katılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasıyla eserlerini ortaya çıkarabilirler. Yarışmalarımızla ilgili tüm detaylara belediyemizin internet adresinden ulaşılabilir. Dereceye giren çocuklarımıza çeşitli hediyelerimiz olacak. Pamukkale’mizde yaşayan 814 yaş arası tüm çocuklarımızı bu yarışmalara katılmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsin, biz onların sağlığı için çalışıyoruz” dedi.

