Evde kalan çocuklara özel yarışmalar başlatıldı 8-14 yaş arası çocuklar için karikatür, resim ve öykü yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evde kalan çocuklara özel yarışmalar başlatıldı 8-14 yaş arası çocuklar için karikatür, resim ve öykü yarışması

İHA

Pamukkale Belediyesi korona virüs önlemleri çerçevesinde evde kalmaları gereken 814 yaş arası çocuklara yönelik, öykü, resim ve karikatür yarışması düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini açıkladı.

Evde kalan çocuklara özel yarışmalar başlatıldı 8-14 yaş arası çocuklar için karikatür, resim ve öykü yarışması

Pamukkale Belediyesi korona virüs önlemleri çerçevesinde evde kalmaları gereken 814 yaş arası çocuklara yönelik, öykü, resim ve karikatür yarışması düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini açıkladı.
Korona virüs önlemlerini kapsamında Pamukkale Belediyesi, çocuklara yönelik özel bir etkinlik çalışması başlattı. 23 Nisan öncesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı olan 814 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği öykü, resim ve karikatür yarışmaları düzenlendi. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmalar korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları üretkenliğe teşvik etmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Öykü, resim ve karikatür yarışmasına katılma şartları ise 814 yaş aralığında olmak, Pamukkale ilçesi sınırlarında oturmak ve her çocuk yarışmalara sadece bir eserle katılabilecek.

Karikatür, resim ve öykü yarışmasına katılım şartları
Karikatür yarışmasına katılmak isteyenler A4 boyutunda serbest teknik ile çizdikleri eserlerin belirledikleri kısmında #EvdeKalPamukkale yazmak şartı ile katılabilecekler. Ortaya çıkan eserlerde katılımcının adı yer alması gerekiyor. Resim Yarışması’na katılmak isteyenler de A4 boyutunda serbest teknik ile çizilecek olan resimlerine istenilen yerine #EvdeKalPamukkale yazılması gerekirken, katılımcılar istediği boya türünü kullanabilecek. Öykü Yarışması’na katılmak isteyenler ise öykü türündeki yazıların ister el yazısı isterlerse da A4 boyutunda bilgisayar üzerinde bulunan yazı yazma programlarında yazı büyüklüğünün 12 punto ve Times New Roman yazı karakteriyle yazabilirler.

Yarışmalara son katılım tarihi 20 Nisan 2020
Her üç yarışmaya katılacak olan gençler eserlerini “kulturisleri@pamukkale.bel.tr” adresine mail ile gönderebilecektir. Yarışmalarla ilgili detaylı bilgiler “www.pamukkale.bel.tr” adresi ve “0258 296 96 96” nolu telefon hattı ile Kültür İşleri Müdürlüğü’nden bilgi alınabilir. Yarışma başlangıç tarihi 8 Nisan olurken, son katılım tarihi 20 Nisan 2020 günü saat 17.00 olarak belirtildi.

Yarışmanın sonuçları 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak
Öykü, resim ve karikatür yarışmaları için hazırlanan eserler jüri tarafından incelenecek her kategori için ilk 3 eser belirlenecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine kitap ve zeka oyunları hediye edilecek. Sonuçlar 22 Nisan 2020 tarihinde Pamukkale Belediyesi’nin internet adresinden duyurulacak. Ayrıca dereceye giren resimler belediyenin kurumsal panolarında ve internet sitesinde yayınlanacak.

“Pamukkale’mizde 814 yaş arası tüm çocuklarımızı yarışmalara davet ediyorum”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, okullar kapalı ve çocuklar evde kalmak zorunda olduğunu ve evde kalmayı eğlenceli hale getirmek için öykü, resim ve karikatür dallarında yarışma düzenlediklerini belirtti. Başkan Örki, “814 yaş aralığındaki çocuklarımız istedikleri dalda yarışmamıza katılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasıyla eserlerini ortaya çıkarabilirler. Yarışmalarımızla ilgili tüm detaylara belediyemizin internet adresinden ulaşılabilir. Dereceye giren çocuklarımıza çeşitli hediyelerimiz olacak. Pamukkale’mizde yaşayan 814 yaş arası tüm çocuklarımızı bu yarışmalara katılmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsin, biz onların sağlığı için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor´un beyni Aissati
YEREL HABERLER Denizlispor´un beyni Aissati
Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Muhtardan mahalleliye sabah akşam müzik ziyafeti
(Görüntülü) Palandöken'de tatil çoşkusuDışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlam
YEREL HABERLER (Görüntülü) Palandöken'de tatil çoşkusuDışarı çıkıp, ...
Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlam
YEREL HABERLER Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı
(Görüntülü) İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER (Görüntülü) İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik ...
Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ...
Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, alkışlarla uğurlandı
İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (3)
YEREL HABERLER Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise ...
Cinnet getirip 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı Annesi 4 yaşındaki oğlunu yazıları okuyamadığı için öldürdü iddiası
YEREL HABERLER Cinnet getirip 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren ...
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu (2)
YEREL HABERLER Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise ...
Camiye giren hırsızlar henüz parası ödenmemiş muslukları çaldı Bu caminin neredeyse her ay muslukları çalınıyor
YEREL HABERLER Camiye giren hırsızlar henüz parası ödenmemiş ...
Denizli İl Pandemi Kurulu ‘af yasasına’ ilişkin bir dizi karar aldı İl Pandemi Kurulu mahkum ve yakınlarını ilgilendiren önemli kararlara imza attı
YEREL HABERLER Denizli İl Pandemi Kurulu ‘af yasasına’ ilişkin bir ...
Denizli’de EGS Park Fuar alanı yoğun bakım tedavisi yapılabilecek şekilde düzenlenecek
YEREL HABERLER Denizli’de EGS Park Fuar alanı yoğun bakım tedavisi ...
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise ...
65 yaşındaki şahsın organları 3 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER 65 yaşındaki şahsın organları 3 kişiye umut oldu
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise ...
Denizli'de 570 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de 570 parça tarihi eser ele geçirildi
(Görüntülü) Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
(Görüntülü) Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
PAÜ’lü öğretim görevlileri ve öğrenciler virüsle mücadelede tezgahlarının başına geçti PAÜ’de sağlık çalışanları için maske ve cerrahi önlük dikimine başlandı
YEREL HABERLER PAÜ’lü öğretim görevlileri ve öğrenciler virüsle ...
Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise teslim oldu
YEREL HABERLER Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, polise ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden online spor hizmeti
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden online spor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X