Denizli’de korona virüse karşı mücadele aralıksız devam ediyor Lise ve Çamlık Caddesi yıkanıp dezenfekte edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Lise Caddesi ile Çamlık Caddesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yoğun olarak kullanılan caddelerinde yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler Lise Caddesi, Çamlık Caddesi'nin ile Ulus Caddesi’ne kadar olan bölümünde yolu ve tüm kaldırımları sabunlu suyla yıkadı ve dezenfekte etti. Cadde boyunca ekipler talep durumunda işyerleri ile otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte etti.



“Kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların korona virüsten etkilenmemesi için başlattıkları seferberliğin devam ettiğini, alınan tedbirlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü belirtti. Tüm vatandaşları kurallara uymaya davet ederek kimsenin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Osman Zolan, "Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için sahada çalışıyoruz. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" dedi.

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