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Büyükşehir’den 19 ilçede hizmet veren 331 ASM’ ye koruyucu set

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelinde başlattığı Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) koruyucu sağlık ve hijyen seti dağıtımını tamamladı.

Büyükşehir’den 19 ilçede hizmet veren 331 ASM’ ye koruyucu set

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelinde başlattığı Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) koruyucu sağlık ve hijyen seti dağıtımını tamamladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüse (Kovid19) karşı aldığı tedbirler kapsamında 19 ilçede hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarına yönelik başlattığı koruyucu hijyen ve sağlık seti dağıtımı tamamlandı. Bu kapsamda dağıtılan koruyucu hijyen ve sağlık setinden kent genelindeki 200'ü merkez olmak üzere 331 Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimleri ile sağlık çalışanları faydalandı. 1 kutu maske, 2 kutu eldiven, dezenfektan ve kağıt havlunun bulunduğu koruyucu setlerden sağlık çalışanları son derece memnun olduklarını belirterek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.
Başkan Zolan, toplum sağlığı için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Zolan, “Sadece kent merkezimizde değil, toplam 19 ilçemizde faaliyet gösteren 331 Aile Sağlığı Merkezimizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza koruyucu set dağıtımımızı tamamladık. Virüse karşı devletin tüm kurumlarıyla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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