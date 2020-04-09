Duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü alt geçitte kontrolden çıkarak duvara çarpan motosikletin sürücüsü Emrullah Şandarlı (60), hayatını kaybetti.<br>Kaza, saat 20.30 sıralarında Antalya karayolu İl Emniyet Müdürlüğü önündeki Deliktaş köprülü alt geçitte meydana geldi. Emrullah Şandarlı yönetimindeki 20 P 6192 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şandarlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Emrullah Şandarlı'nın cansız bereni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şandarlı'nın olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN<br>2020-04-09 22:35:20<br>

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