Kuyudan kurtarılan yavru köpek annesine koştu İçinde su olan kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Denizli’de 10 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpek kuyudan çıkar çıkmaz annesinin yanına koştu.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi 2098 Sokak’ta inşaat için kazılan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su dolu çukurdan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çukur çevresinde inceleme yaptıktan sonra itfaiye erlerinden birisi merdiven yardımıyla 10 metre derinliğindeki çukura indi. Ardından itfaiye eri kuyuya düşen ve bir süre su birikintisinde kaldıktan sonra boş bir alan bularak çıkan yavru köpeği eline alarak yukarı çıkardı. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile hayvan hayatta kalabildi.

Köpeğin annesi ise kurtarma çalışmaları boyunca bir an bile olsun çukurun başından ayrılmadı. Yavru köpek ise çukurdan çıkar çıkmaz annesinin yanına sığındı. İtfaiye erleri kurtarma çalışmasının ardından anne ve yavru köpeğin sarıldıkları anları görünce büyük mutluluk yaşadı.

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