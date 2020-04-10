Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

<br>Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.<br>Zümrüt Mahallesi 2098 Sokak'taki su kuyusuna yavru köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Bir miktar su dolu olan kuyuya merdivenle inen itfaiyeci, köpeği kucağına alarak, kurtardı. Salıverilen yavru köpek, kurtarma çalışması sırasında kuyunun çevresinde bekleyen annesinin yanına koştu.<br>İtfaiye personeli, bu görüntüyü alkışla kutladı.<br> DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT <br>2020-04-10 10:30:34<br>
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